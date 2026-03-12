26年2月に売れた折りたたみスマートフォンTOP10、GalaxyがMotorolaを逆転

Galaxy Z Flip7

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、折りたたみスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy Z Flip7（SAMSUNG）2位 motorola razr 60（Motorola Mobility）3位 motorola razr 60s(SoftBank)（Motorola Mobility）4位 Galaxy Z Fold7（SAMSUNG）5位 motorola razr 60 ultra（Motorola Mobility）6位 nubia Flip 2 A404ZT（ZTE）7位 nubia Flip 3 A505ZT（ZTE）8位 nubia Flip 5G（ZTE）9位 motorola razr 60d（M-51F）（Motorola Mobility）10位 Pixel 10 Pro Fold（Google）26年2月の折りたたみスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、SAMSUNGの「Galaxy Z Flip7」が1位となった。同製品は25年8月発売の縦折り型で、首位獲得は2か月ぶり4度目。また、同社は横折り型の「Galaxy Z Fold7」も4位にランクインした。前月1位だったMotorola Mobilityの縦折り型スマートフォン「motorola razr 60」は2位に後退。直近はGalaxy Z Flip7との接戦が続いている。Motorola Mobilityはmotorola razr 60のSoftbank向けモデルが3位、NTTドコモ向けモデルが9位にランクイン。5位の「motorola razr 60 ultra」も合わせ、計4製品がTOP10入りした。