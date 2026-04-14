名古屋圏でGalaxy S26が返り咲き！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/4/14
「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 A5 5G(au)（OPPO）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）
6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
7位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
8位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
9位 らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）
10位 Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
2位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
3位 A5 5G(au)（OPPO）
4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
5位 A5 5G(UQ mobile)（OPPO）
6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
7位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
8位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
9位 らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）
10位 Pixel 9a 128GB(UQ mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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