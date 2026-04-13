キヤノンが5か月ぶり首位、26年3月に売れたミラーレス一眼TOP10

EOS R50

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R50（キヤノン）2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）3位 EOS R10（キヤノン）4位 α6400（ソニー）5位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）6位 Z50II（ニコン）7位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）8位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）9位 α7 V（ソニー）10位 LUMIX G100D（パナソニック）