アップルが3カ月ぶりにTOP3独占、26年3月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10

AirPods Pro 3（MFHP4J/A）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AirPods Pro 3MFHP4J/A（アップル）2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載MXP93J/A（アップル）3位 AirPods 4MXP63J/A（アップル）4位 REDMI Buds 8 LiteM2539E1（Xiaomi）5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットWF-1000XM6（ソニー）6位 Soundcore P40iA3955N_1（Anker）7位 Soundcore P30iA3959N_1（Anker）8位 Soundcore Liberty 5A3957N_1（Anker）9位 QuietComfort Ultra Earbuds第2世代（BOSE）10位 INZONE BudsWF-G700N（ソニー）26年3月の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」が首位を獲得。2位は「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）」、3位は「AirPods 4（MXP63J/A）」となり、3カ月ぶりに同社製品がTOP3を独占した。前月6位に初登場したソニーの新機種「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM6）」は1ランクアップで5位に浮上。TOP5入りを果たした。9位のBOSE「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」は前月12位から3ランクアップ。3カ月ぶりにTOP10返り咲きとなった。また、10位のソニー「INZONE Buds（WF-G700N）」は前月15位から5ランクアップで、2カ月ぶりのTOP10入りだ。