東京圏でA5 5Gが首位に！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/9

A5 5G(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 A5 5G(au)（OPPO）2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）6位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）7位 arrows We2 F-52E（FCNT）8位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）9位 Reno11 A（OPPO）10位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）