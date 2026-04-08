26年3月に売れた半固体・準固体電池モバイルバッテリーTOP10、エレコム新製品が2位・3位に初登場

半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W

ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月の月次集計データによると、半固体・準固体電池モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバーCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）2位 半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ブラックDE-C86-10000BK（エレコム）3位 半固体モバイルバッテリー 10000mAh/35W ホワイトDE-C86-10000WH（エレコム）4位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラックMPC-CSSB10000BK（マクセル）5位 SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K ブラックCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-BK（CIO）6位 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB10000WH（マクセル）7位 準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラックOWL-LPB10025MG-BK（オウルテック）8位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ホワイトMPC-CSSB5000WH（マクセル）9位 PSE適合品 半固体電池採用モバイル充電バッテリー ブラックMPC-CSSB10000BK（マクセル）10位 準固体モバイルバッテリー 10000mAh BKNo.8004（大橋産業）