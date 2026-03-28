ASUS Chromebook CM30 Detachableが浮上！　タブレット人気ランキングTOP10　2026/3/28

ASUS Chromebook CM30 Detachable

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月16日～22日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位 ASUS Chromebook CM30 DetachableCM3001DM2A-R70006（ASUS）4位 Chromebook Duet Gen 983HH000UJP（レノボ・ジャパン）5位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエローMD4D4J/A（アップル）6位 LAVIE Tab LiteTL103/KAL（NEC）7位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンクMD4E4J/A（アップル）8位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMH304J/A（アップル）9位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイMH354J/A（アップル）10位 11インチiPad Wi-Fi 256GB ブルーMD4H4J/A（アップル）