Pixel 9aが連続首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/3/28

「BCNランキング」2026年3月16日～22日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
8位 A5 5G(au)（OPPO）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
5位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
6位 Reno13 A（OPPO）
7位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
8位 A5 5G(au)（OPPO）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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