EOS R10が連続首位！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/25

「BCNランキング」2026年3月9日～15日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
5位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
6位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
7位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバー
E-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
8位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）
10位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
5位 Z 30 ダブルズームキット
Z30WZ（ニコン）
6位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
7位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバー
E-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
8位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラック
EOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）
10位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。