EOS R10が連続首位！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/25

EOS R10・RF-S18-150 IS STM

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＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年3月9日～15日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）3位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）5位 Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）6位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）7位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバーE-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）8位 Z50II ダブルズームキットZ50II ダブルズームキット（ニコン）9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラックEOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）10位 LUMIX G100D WキットDC-G100DW-K（パナソニック）