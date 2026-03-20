iPhone 17eが上昇！　スマホ（シリーズ別）人気ランキングTOP10　2026/3/20

実売データ

2026/03/20 07:30

　「BCNランキング」2026年3月9日～15日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 17（アップル）

2位　iPhone 17e（アップル）

3位　iPhone 16（アップル）

4位　iPhone 16e（アップル）

5位　Pixel 9a（Google）

6位　Galaxy A25 5G（SAMSUNG）

7位　iPhone 17 Pro（アップル）

8位　AQUOS wish5（シャープ）

9位　Galaxy S26（SAMSUNG）

10位　A5 5G（OPPO）
 
iPhone 17e


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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