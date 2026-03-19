Pixel 9aかAQUOS wish5か　Androidスマホ（東京圏）人気ランキングTOP10　2026/3/19

実売データ

2026/03/19 07:30

　「BCNランキング」2026年3月9日～15日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

2位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

5位　A5 5G(au)（OPPO）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

7位　Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）

8位　arrows We2 F-52E（FCNT）

9位　Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）

10位　REDMI 15 5G 4GB+128GB（Xiaomi）
 
Pixel 9a 128GB(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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