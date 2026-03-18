EOS R10が首位を奪還！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/18

実売データ

2026/03/18 07:30

　「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

3位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

4位　α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）

5位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

6位　OM SYSTEM OM-3 ボディー
OM-3 ボディ－（OMデジタルソリューションズ）

7位　α6400 高倍率ズームレンズキット
ILCE-6400M（ソニー）

8位　Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）

9位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400X(B)（ソニー）

10位　LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
 
EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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