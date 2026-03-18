EOS R10が首位を奪還！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/18

「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 OM SYSTEM OM-3 ボディー
OM-3 ボディ－（OMデジタルソリューションズ）
7位 α6400 高倍率ズームレンズキット
ILCE-6400M（ソニー）
8位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
9位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400X(B)（ソニー）
10位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
5位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
6位 OM SYSTEM OM-3 ボディー
OM-3 ボディ－（OMデジタルソリューションズ）
7位 α6400 高倍率ズームレンズキット
ILCE-6400M（ソニー）
8位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
9位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400X(B)（ソニー）
10位 LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。