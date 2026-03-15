大阪圏でAQUOS wish5が首位を奪取！ Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/3/15
「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
3位 Reno13 A（OPPO）
4位 AQUOS wish5（シャープ）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
7位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
9位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
3位 Reno13 A（OPPO）
4位 AQUOS wish5（シャープ）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
7位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
9位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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