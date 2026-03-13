Ideapad Flex 3iが浮上！　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/3/13

2026/03/13 18:00

　「BCNランキング」2026年3月2日～8日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）

2位　Ideapad Flex 3i Chromebook Gen8
82XH001KJP（レノボ・ジャパン）

3位　LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）

4位　Ideapad Slim 5 Light Gen 10
83J20054JP（レノボ・ジャパン）

5位　FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）

6位　FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）

7位　LAVIE SOL プラチナシルバー
S1375/LAS（NEC）

8位　LAVIE SOL プラチナシルバー
S1355/LAS（NEC）

9位　dynabook G6 ネビュラブラック
P1G6ZPEB（Dynabook）

10位　LAVIE SOL フェアリーパープル
S1365/LAP（NEC）
 
Ideapad Flex 3i Chromebook Gen8


