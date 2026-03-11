撤退のソニー製品が急上昇、26年2月に売れたブルーレイレコーダーTOP10

BDZ-FBW2200

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、ブルーレイレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AQUOS ブルーレイ（2B-C10GW1）（シャープ）2位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBW2200）（ソニー）3位 Blu-ray DIGA（DMR-2W103）（パナソニック）4位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBT2200）（ソニー）5位 4Kチューナー内蔵DIGA（DMR-4T203）（パナソニック）6位 AQUOS ブルーレイ（2B-C20GW1）（シャープ）7位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBT4200）（ソニー）8位 ブルーレイディスク/DVDレコーダー（BDZ-ZW1900）（ソニー）9位 Blu-ray DIGA（DMR-2W203）（パナソニック）10位 全自動DIGA（DMR-2X203）（パナソニック）26年2月のブルーレイレコーダー（シリーズ別）売れ筋ランキングは、シャープの「AQUOS ブルーレイ（2B-C10GW1）」が1位を獲得した。前月2位から1ランクアップで、3カ月ぶりの首位返り咲きとなった。今月は4シリーズのソニー製品が一斉にTOP10内に急浮上した。これは、同社が2月にブルーレイレコーダーの生産終了を発表し、市場からの撤退が決定したことによる駆け込み購入が相次いだことが要因とみられる。2位になったソニーの「4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBW2200）」は前月20位から18ランクアップ。2カ月ぶりのTOP10入りとなった。発売は23年6月で、同社の4K対応モデルとして現行の最新モデルだった。そのほか、4位の「4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBT2200）」が前月16位から12ランクアップ、7位の「4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBT4200）」が前月17位から10ランクアップ、8位の「ブルーレイディスク/DVDレコーダー（BDZ-ZW1900）」が前月13位から5ランクアップと、それぞれ大きく順位を伸ばした。7位の「4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー（BDZ-FBT4200）」は23年6月の発売から一度もTOP10入り経験がなく、今回が初のTOP10入りとなった。