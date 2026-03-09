ソニーのVLOGCAMが1位・2位独占、26年2月に売れたミラーレス一眼TOP10

VLOGCAM ZV-E10 II

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）2位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）3位 EOS R50（キヤノン）4位 EOS R10（キヤノン）5位 α6400（ソニー）6位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）7位 Z50II（ニコン）8位 OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）9位 α7 V（ソニー）10位 FUJIFILM X-M5（富士フイルム）26年2月のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーの「VLOGCAM ZV-E10 II」が首位を獲得。前月の4位から3ランクアップで2カ月ぶりの1位返り咲きとなった。2位には「VLOGCAM ZV-E10」がランクインしており、VLOGCAMが1位・2位を独占した。8位にはOMデジタルソリューションズの「OLYMPUS PEN E-P7」がランクイン。前月14位から6ランクアップで3カ月ぶりにTOP10入りを果たした。21年6月発売ながら根強く売れ続けている。前月18位だった富士フイルムの「FUJIFILM X-M5」は10位に浮上。2カ月ぶりのTOP10入りとなった。