ソニーのVLOGCAMが1位・2位独占、26年2月に売れたミラーレス一眼TOP10

実売データ

2026/03/09 18:00

　「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）

2位　VLOGCAM ZV-E10（ソニー）

3位　EOS R50（キヤノン）

4位　EOS R10（キヤノン）

5位　α6400（ソニー）

6位　FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）

7位　Z50II（ニコン）

8位　OLYMPUS PEN E-P7（OMデジタルソリューションズ）

9位　α7 V（ソニー）

10位　FUJIFILM X-M5（富士フイルム）
 
VLOGCAM ZV-E10 II

　26年2月のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニーの「VLOGCAM ZV-E10 II」が首位を獲得。前月の4位から3ランクアップで2カ月ぶりの1位返り咲きとなった。2位には「VLOGCAM ZV-E10」がランクインしており、VLOGCAMが1位・2位を独占した。

　8位にはOMデジタルソリューションズの「OLYMPUS PEN E-P7」がランクイン。前月14位から6ランクアップで3カ月ぶりにTOP10入りを果たした。21年6月発売ながら根強く売れ続けている。

　前月18位だった富士フイルムの「FUJIFILM X-M5」は10位に浮上。2カ月ぶりのTOP10入りとなった。

■文：筧 采斗（かけい さいと）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

