Google・SAMSUNG・シャープが首位争い、26年2月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

Pixel 9a

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a（Google）2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位 AQUOS wish5（シャープ）4位 Galaxy S25（SAMSUNG）5位 arrows We2（FCNT）6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）7位 A5 5G（OPPO）8位 AQUOS sense10（シャープ）9位 Xperia 10 VII（ソニー）10位 moto g05（Motorola Mobility）26年2月のAndroidスマホ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleの「Pixel 9a」が1位を獲得した。同製品の首位は5カ月連続となる。2位にSAMSUNGの「Galaxy A25 5G」、3位にシャープの「AQUOS wish5」がランクイン。TOP3の顔ぶれは3カ月連続で変わっておらず、Google・SAMSUNG・シャープによる首位争いが続いている。前月8位だったOPPOの「A5 5G」は1ランクアップで7位に上昇。過去最高位を更新した。25年12月発売の新機種で、3カ月連続のTOP10入りとなる。