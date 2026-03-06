Google・SAMSUNG・シャープが首位争い、26年2月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish5（シャープ）
4位 Galaxy S25（SAMSUNG）
5位 arrows We2（FCNT）
6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
7位 A5 5G（OPPO）
8位 AQUOS sense10（シャープ）
9位 Xperia 10 VII（ソニー）
10位 moto g05（Motorola Mobility）
26年2月のAndroidスマホ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Googleの「Pixel 9a」が1位を獲得した。同製品の首位は5カ月連続となる。
2位にSAMSUNGの「Galaxy A25 5G」、3位にシャープの「AQUOS wish5」がランクイン。TOP3の顔ぶれは3カ月連続で変わっておらず、Google・SAMSUNG・シャープによる首位争いが続いている。
前月8位だったOPPOの「A5 5G」は1ランクアップで7位に上昇。過去最高位を更新した。25年12月発売の新機種で、3カ月連続のTOP10入りとなる。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
