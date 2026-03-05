ソニー「BDZ-FBW2200」が連続首位！　4Kレコーダー人気ランキングTOP10　2026/3/5

BDZ-FBW2200

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月23日～3月1日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）2位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）3位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T303（パナソニック）4位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）5位 4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBT2200（ソニー）6位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4TS204S（パナソニック）7位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T205（パナソニック）8位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T405（パナソニック）9位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T403（パナソニック）10位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C40GT3（シャープ）