VLOGCAM ZV-E10 IIが首位に！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/4

VLOGCAM ZV-E10 II

ダブルズームレンズキット ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）5位 OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバーE-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）6位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバーILCE-6400Y(S)（ソニー）7位 α7 V ボディILCE-7M5（ソニー）8位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）9位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイトZV-E10L(W)（ソニー）10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラックILCE-6400Y(B)（ソニー）