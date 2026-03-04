VLOGCAM ZV-E10 IIが首位に！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/4

「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
5位 OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバー
E-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）
6位 α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）
7位 α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）
8位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）
9位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）
10位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。