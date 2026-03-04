VLOGCAM ZV-E10 IIが首位に！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/3/4

2026/03/04 07:30

　「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

2位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

3位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

4位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

5位　OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバー
E-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）

6位　α6400 ダブルズームレンズキット シルバー
ILCE-6400Y(S)（ソニー）

7位　α7 V ボディ
ILCE-7M5（ソニー）

8位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10L(B)（ソニー）

9位　VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイト
ZV-E10L(W)（ソニー）

10位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
 
VLOGCAM ZV-E10 II
ダブルズームレンズキット ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
