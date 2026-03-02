AirPods Pro 3の勢い止まらず！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2026/3/2
実売データ
2026/03/02 07:30
CNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）
5位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
6位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
8位 REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）
9位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
10位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。