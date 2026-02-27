FMVとLAVIEの競争が激化！　ノートPC人気ランキングTOP10　2026/2/27

FMV Note A A53-K3 ブライトブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月16日～22日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラックFMVA53K3BA（富士通）2位 LAVIE N16 ネイビーブルーN1635/KAL（NEC）3位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバーFMVA53K3SA（富士通）4位 Ideapad Slim 5 Light Gen 1083J20054JP（レノボ・ジャパン）5位 LAVIE SOL プラチナシルバーS1355/LAS（NEC）6位 LAVIE N16 パールホワイトN1635/KAW（NEC）7位 FMV Note U U59-L1FMVU59L1BA（富士通）8位 LAVIE SOL プラチナシルバーS1375/LAS（NEC）9位 dynabook G6 ネビュラブラックP1G6ZPEB（Dynabook）10位 Ideapad Slim 3 Gen 882XN009HJP（レノボ・ジャパン）