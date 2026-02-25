売れてるのはJBL Flip 6 ブラック！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/2/25

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）3位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位 JBL Horizon 3 with FM BlackJBLHORIZON3BLKJN（ハーマンインターナショナル）5位 SoundCore ブラックA3102016（Anker）6位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）7位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）8位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）9位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）10位 Soundcore Select 2S ブラックA3171N11（Anker）