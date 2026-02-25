売れてるのはJBL Flip 6 ブラック！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/2/25
実売データ
2026/02/25 12:00
「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 Xiaomi Sound Pocket Black
MDZ-37-DB Black（Xiaomi）
3位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 JBL Horizon 3 with FM Black
JBLHORIZON3BLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
6位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
7位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
9位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
10位 Soundcore Select 2S ブラック
A3171N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。