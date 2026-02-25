EOS R10が連続首位！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/2/25

EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）3位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）4位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラックZV-E10M2K(B)（ソニー）5位 α7 V ボディILCE-7M5（ソニー）6位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）7位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ホワイトZV-E10L(W)（ソニー）8位 α7C ズームレンズキット シルバーILCE-7CL(S)（ソニー）9位 OLYMPUS PEN E-P7 14-42mm EZ レンズキット シルバーE-P7 14-42mm EZ レンズキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）10位 FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット シルバーF X-T30 III LK-1333-S JP（富士フイルム）