AirPods Pro 3が強い！　完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10　2026/2/23

実売データ

2026/02/23 07:30

　「BCNランキング」2026年2月9日～15日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）

2位　AirPods 4
MXP63J/A（アップル）

3位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）

4位　REDMI Buds 8 Lite Black
M2539E1 Black（Xiaomi）

5位　Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）

6位　Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）

7位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM6(B)（ソニー）

8位　Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）

8位　REDMI Buds 8 Lite White
M2539E1 White（Xiaomi）

10位　Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
 
AirPods Pro 3


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
