JBL Flip 6 ブラックが強い！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/2/18

JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月2日～8日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL CHARGE5 ブルーJBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）3位 JBL CHARGE5 グレーJBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）4位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）5位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）6位 SoundCore ブラックA3102016（Anker）7位 Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）8位 Earaku ネックスピーカー J011 ブラックJ011 ブラック（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）9位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）10位 お手元テレビスピーカーSRS-LSR200（ソニー）10位 JBL Partybox Encore EssentialJBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）