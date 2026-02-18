JBL Flip 6 ブラックが強い！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/2/18
実売データ
2026/02/18 12:00
「BCNランキング」2026年2月2日～8日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）
4位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
6位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
7位 Xiaomi Sound Pocket Black
MDZ-37-DB Black（Xiaomi）
8位 Earaku ネックスピーカー J011 ブラック
J011 ブラック（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）
9位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
10位 お手元テレビスピーカー
SRS-LSR200（ソニー）
10位 JBL Partybox Encore Essential
JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。