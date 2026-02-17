名古屋圏でPixel 9aが売れてる！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/2/17

Pixel 9a 128GB(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年2月2日～8日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）3位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）5位 A5 5G(au)（OPPO）6位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）7位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）8位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）9位 らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）10位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）