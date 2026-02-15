AQUOS wish5が首位を奪取！　Androidスマホ（大阪圏）人気ランキングTOP10　2026/2/15

2026/02/15 09:00

　「BCNランキング」2026年2月2日～8日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

5位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

6位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

7位　Find X9（OPPO）

8位　AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）

9位　A5 5G(au)（OPPO）

10位　AQUOS wish5（シャープ）
 
AQUOS wish5 SH-52F


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
