富士フイルムの動画も撮れるチェキが初登場、26年1月に売れたコンパクトデジカメTOP10

PIXPRO C1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、コンパクトデジカメシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO C1（KODAK）2位 PIXPRO FZ55（KODAK）3位 PowerShot SX740 HS（キヤノン）4位 instax mini Evo（富士フイルム）5位 IXY 650 m（キヤノン）6位 OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）7位 KC-AF11（ケンコー・トキナー）8位 PIXPRO FZ45（KODAK）9位 LUMIX TZ99（パナソニック）10位 instax mini Evo Cinema（富士フイルム）26年1月のコンパクトデジカメ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、KODAK「PIXPRO C1」が首位を獲得した。同製品が1位になるのは25年7月以来、6カ月ぶり。また、2位には「PIXPRO FZ55」がランクインしており、KODAKが1位・2位を独占した。10位の富士フイルム「instax mini Evo Cinema」は26年1月発売の新製品。人気のハイブリッドインスタントカメラ「instax Evo」シリーズの新モデルで、動画も撮れるチェキとして注目を集めていた。発売前から予約で販売台数を積み上げ、いきなりのTOP10入りを果たした。