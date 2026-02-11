  • ホーム
富士フイルムの動画も撮れるチェキが初登場、26年1月に売れたコンパクトデジカメTOP10

実売データ

2026/02/11 18:00

　「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、コンパクトデジカメシリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PIXPRO C1（KODAK）

2位　PIXPRO FZ55（KODAK）

3位　PowerShot SX740 HS（キヤノン）

4位　instax mini Evo（富士フイルム）

5位　IXY 650 m（キヤノン）

6位　OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）

7位　KC-AF11（ケンコー・トキナー）

8位　PIXPRO FZ45（KODAK）

9位　LUMIX TZ99（パナソニック）

10位　instax mini Evo Cinema（富士フイルム）
 
PIXPRO C1

　26年1月のコンパクトデジカメ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、KODAK「PIXPRO C1」が首位を獲得した。同製品が1位になるのは25年7月以来、6カ月ぶり。また、2位には「PIXPRO FZ55」がランクインしており、KODAKが1位・2位を独占した。

　10位の富士フイルム「instax mini Evo Cinema」は26年1月発売の新製品。人気のハイブリッドインスタントカメラ「instax Evo」シリーズの新モデルで、動画も撮れるチェキとして注目を集めていた。発売前から予約で販売台数を積み上げ、いきなりのTOP10入りを果たした。

■文：筧 采斗（かけい さいと）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
