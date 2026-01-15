アンパンマンキッズカメラが初TOP10入り、2025年12月に売れたコンパクトデジカメ（シリーズ別）TOP10

instax mini Evo

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月の月次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 instax mini Evo（富士フイルム）2位 PowerShot SX740 HS（キヤノン）3位 PIXPRO C1（KODAK）4位 PIXPRO FZ55（KODAK）5位 OM SYSTEM Tough TG-7（OMデジタルソリューションズ）6位 IXY 650 m（キヤノン）7位 きょうはなに撮る? アンパンマンキッズカメラ（アガツマ）8位 デジタルカメラ（KC-AF11）（ケンコー・トキナー）9位 movio オートフォーカス機能搭載でデジタルズーム4Xで拡大可能 デジタルカメラ（MAF500）（ナガオカトレーディング）10位 LUMIX TZ99（パナソニック）25年12月のコンパクトデジカメ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、富士フイルム「instax mini Evo」が前月に続き、2カ月連続の首位を獲得した。例年、12月に大きく売上を伸ばす傾向にあり、25年12月は直近3年間で過去最高の月間販売台数を記録している。2位はキヤノン「PowerShot SX740 HS」がランクイン。前月から3ランクアップして4カ月ぶりのTOP3となった。18年発売ながら、現在でも定期的に上位入りしており、根強い人気がうかがえる。また、同社は6位に「IXY 650 m」がランクイン。25年10月発売の新製品で、TOP10入りは2カ月連続。KODAKが25年6月に発売した「PIXPRO C1」は3位にランクイン。7月以降、6カ月間連続でTOP5を維持しており、4位の「PIXPRO FZ55」と並んで同社の人気製品となっている。新たにTOP10に登場したのは、7位のアガツマ「きょうはなに撮る? アンパンマンキッズカメラ」。前月27位から20ランクアップ。25年7月発売の子ども向けカメラで、クリスマス商戦により売上が伸長したとみられる。また、9位のナガオカトレーディング「movio オートフォーカス機能搭載でデジタルズーム4Xで拡大可能 デジタルカメラ（MAF500）」も前月から12ランクアップで初めてのTOP10入りとなった。