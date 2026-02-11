JBL Flip 6が連続首位！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/2/11
実売データ
2026/02/11 12:00
「BCNランキング」2026年1月26日～2月1日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL CHARGE5 グレー
JBLCHARGE5GRY（ハーマンインターナショナル）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
5位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
7位 JBL Partybox Encore Essential
JBLPBENCOREESSJN（ハーマンインターナショナル）
8位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
9位 Aurex テレビ用スピーカー(ワイヤレス)
AX-WST21(W)（東芝ライフスタイル）
10位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。