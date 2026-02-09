TCLの32型が初TOP3入り、26年1月に売れた液晶テレビTOP10

32S5K

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 REGZA32V35N（TVS REGZA）2位 REGZA40V35N（TVS REGZA）3位 32S5K32S5K（TCL Corporation）4位 FHD/HD液晶テレビ 32v型32A4N（Hisense）5位 AQUOS2T-C32GF1（シャープ）6位 40S5K40S5K（TCL Corporation）7位 REGZA55Z870N（TVS REGZA）8位 REGZA24V35N（TVS REGZA）9位 AQUOS2T-C32GE1（シャープ）10位 40S540040S5400（TCL Corporation）26年1月の液晶テレビ売れ筋ランキングは、TVS REGZA「REGZA（32V35N）」が首位を獲得した。また、2位には「REGZA（40V35N）」がランクイン。両製品は25年8月から6カ月連続で1位・2位を独占し続けている。TCL Corporation「32S5K」は前月から1ランクアップして3位に浮上した。同製品は25年5月発売で、同社では最新の32型モデル。これまでの最高位は4位で、TOP3入りは初めて。TCL Corporationは32S5Kのほか、6位に「40S5K」、10位に「40S5400」もランクインした。両製品とも前月はTOP10圏外だったが、年始のセールの影響を受けて販売台数が伸長したとみられる。