AnkerがアップルのTOP3独占阻止、26年1月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10

AirPods Pro 3（MFHP4J/A）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AirPods Pro 3（MFHP4J/A）（アップル）2位 Soundcore P40i（A3955N_1）（Anker）3位 AirPods 4（MXP63J/A）（アップル）4位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載（MXP93J/A）（アップル）5位 Soundcore P30i（A3959N_1）（Anker）6位 REDMI Buds 8 Lite（M2539E1）（Xiaomi）7位 ワイヤレスステレオヘッドセット（WF-C510）（ソニー）8位 Soundcore Liberty 5（A3957N_1）（Anker）9位 INZONE Buds（WF-G700N）（ソニー）10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM5）（ソニー）26年1月の完全ワイヤレスイヤホン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「AirPods Pro 3（MFHP4J/A）」が5カ月連続の首位を獲得した。2位にはAnker「Soundcore P40i（A3955N_1）」がランクイン。前月まで続いていたアップルのTOP3独占を阻止した。Soundcore P40iは同社製品では最も高い人気を誇っており、21カ月連続でTOP10入りしている。これまでの過去最高位は24年8月に記録した2位で、今回が最高位タイ。6位のXiaomi「REDMI Buds 8 Lite（M2539E1）」は26年1月発売の新製品で、初登場でTOP10入りを果たした。平均単価は約2600円と低価格ながら、ノイズキャンセリング機能を搭載し、急速充電にも対応している。前月12位だったソニーのフラッグシップモデル「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット（WF-1000XM5）」は2ランクアップで10位に浮上。2カ月ぶりにTOP10に返り咲いた。23年9月の発売以降、現在に至るまで上位を維持している。