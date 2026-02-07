iPhone 17が3カ月連続首位、26年1月に売れたスマートフォンTOP10

iPhone 17

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 17（アップル）2位 iPhone 16e（アップル）3位 iPhone 16（アップル）4位 Pixel 9a（Google）5位 iPhone 17 Pro（アップル）6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）7位 AQUOS wish5（シャープ）8位 arrows We2（FCNT）9位 Galaxy S25（SAMSUNG）10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）26年1月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が3カ月連続の首位を獲得した。また、2位に「iPhone 16e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。アップルが25年9月から5カ月連続でTOP3を独占した。1位から9位までは前月から順位の変動が起きなかったが、前月15位だったMotorola Mobility「moto g66j 5G」が10位に浮上した。同製品は25年7月の発売から6カ月間にわたってTOP20内を維持。7カ月目にして初のTOP10入りとなった。