Google Pixel 9aが4カ月連続首位、26年1月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a（Google）2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）3位 AQUOS wish5（シャープ）4位 arrows We2（FCNT）5位 Galaxy S25（SAMSUNG）6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）7位 AQUOS sense10（シャープ）8位 A5 5G（OPPO）9位 moto g05（Motorola Mobility）10位 Xperia 10 VII（ソニー）26年1月のAndroidスマホ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Google「Pixel 9a」が首位だった。25年4月の発売直後からTOP10入りを継続している人気機種。1位を獲得するのは4カ月連続、通算7度目となる。2位はSAMSUNGの「Galaxy A25 5G」がランクイン。4カ月連続の2位となっており、Pixel 9aを追う展開が続く。前月10位だったMotorola Mobility「moto g66j 5G」は4ランクアップで6位にランクイン。これまでの最高位は8位で、発売7カ月目にして自己最高を更新した。前月8位に初登場したOPPOの新機種「A5 5G」は順位をキープ。2カ月連続のTOP10入りとなった。