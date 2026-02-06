Google Pixel 9aが4カ月連続首位、26年1月に売れたAndroidスマートフォンTOP10

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a（Google）
2位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
3位 AQUOS wish5（シャープ）
4位 arrows We2（FCNT）
5位 Galaxy S25（SAMSUNG）
6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
7位 AQUOS sense10（シャープ）
8位 A5 5G（OPPO）
9位 moto g05（Motorola Mobility）
10位 Xperia 10 VII（ソニー）
26年1月のAndroidスマホ（シリーズ別）売れ筋ランキングは、Google「Pixel 9a」が首位だった。25年4月の発売直後からTOP10入りを継続している人気機種。1位を獲得するのは4カ月連続、通算7度目となる。
2位はSAMSUNGの「Galaxy A25 5G」がランクイン。4カ月連続の2位となっており、Pixel 9aを追う展開が続く。
前月10位だったMotorola Mobility「moto g66j 5G」は4ランクアップで6位にランクイン。これまでの最高位は8位で、発売7カ月目にして自己最高を更新した。
前月8位に初登場したOPPOの新機種「A5 5G」は順位をキープ。2カ月連続のTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
