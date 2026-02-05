ソニー新製品が初TOP10入り、26年1月に売れたミラーレス一眼TOP10

VLOGCAM ZV-E10

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）2位 EOS R50（キヤノン）3位 EOS R10（キヤノン）4位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）5位 α6400（ソニー）6位 Z 30（ニコン）7位 Z50II（ニコン）8位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）9位 α7C II（ソニー）10位 α7 V（ソニー）26年1月のミラーレス一眼（シリーズ別）売れ筋ランキングは、ソニー「VLOGCAM ZV-E10」が前月の4位から3ランクアップで、首位に返り咲いた。同製品のトップは24年7月以来、18か月ぶり。後継機の「VLOGCAM ZV-E10 II」発売以降も根強く売れ続けている。2位と3位は前月同様、キヤノン「EOS R50」と「EOS R10」がランクイン。両製品とも安定した販売台数を維持しており、TOP3が定位置となっている。10位のソニー「α7 V」は前月から3ランクアップして初のTOP10入りを果たした。25年12月に発売された「α7」シリーズの新たなフルサイズ機で、平均単価は約35万2000円。他の上位製品と比べて高価格帯の製品ながら、TOP10に食い込む売れ行きを見せた。