VLOGCAM ZV-E10が首位に！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2026/1/31

VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年1月19日～25日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10Y(B)（ソニー）2位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）3位 Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）4位 VLOGCAM ZV-E10 ダブルズームレンズキット ホワイトZV-E10Y(W)（ソニー）5位 VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）6位 α7 V ボディILCE-7M5（ソニー）7位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）8位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）9位 EOS R50・RF-S18-45 IS STM レンズキット ブラックEOSR50BK-1845ISSTMLK（キヤノン）10位 FUJIFILM X-T30 III XC13-33mmレンズキット シルバーF X-T30 III LK-1333-S JP（富士フイルム）