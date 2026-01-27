「乾電池式モバイルバッテリー」連続首位！　モバイルバッテリー人気ランキングTOP10　2026/1/27

  • ホーム
2026/01/27 12:00

　「BCNランキング」2026年1月12日～18日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）

2位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）

3位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）

4位　Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）

5位　MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）

6位　PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）

7位　薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ホワイト
DE-C45-5000WH（エレコム）

8位　超コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/3A/USB Type-CX1) ダークグレー
DE-C48-5000DGY（エレコム）

9位　USB Type-C対応モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CE10000WH（マクセル）

10位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
 
乾電池式モバイルバッテリー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
