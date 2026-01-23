大阪圏でAQUOS wish5が首位に！ 2025年12月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2026/1/23
「BCNランキング」2025年12月の月次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）
2位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
3位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
6位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
7位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
8位 AQUOS wish5（シャープ）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 A5 5G(au)（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
