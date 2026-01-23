「AQUOS wish5」連続首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/1/23

2026/01/23 07:30

　「BCNランキング」2026年1月12日～18日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

5位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

6位　arrows We2 F-52E（FCNT）

7位　moto g05（Motorola Mobility）

8位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

9位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

10位　arrows We2 FCG02（FCNT）
 
AQUOS wish5 SH-52F

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
