2025年に売れたタブレット端末（シリーズ別）TOP10、iPadが1位から6位までを占める

11インチiPad Wi-Fi 128GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位 10.9インチiPad Wi-Fi 64GB（アップル）3位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）4位 iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）5位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)（アップル）6位 11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）7位 LUCA Tablet TE10D1M64（アイリスオーヤマ）8位 Galaxy Tab A9+（SAMSUNG）9位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB（アップル）10位 10.9インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）