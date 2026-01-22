2025年に売れたタブレット端末（シリーズ別）TOP10、iPadが1位から6位までを占める

2026/01/22 18:00

　「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）

2位　10.9インチiPad Wi-Fi 64GB（アップル）

3位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）

4位　iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）

5位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)（アップル）

6位　11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）

7位　LUCA Tablet TE10D1M64（アイリスオーヤマ）

8位　Galaxy Tab A9+（SAMSUNG）

9位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB（アップル）

10位　10.9インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）
 
11インチiPad Wi-Fi 128GB

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
