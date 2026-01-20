2025年に売れたAndroidスマートフォン（シリーズ別）TOP10、SAMSUNG・Google・FCNTが首位争い

Galaxy A25 5G

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）2位 Pixel 9a（Google）3位 arrows We2（FCNT）4位 Pixel 8a（Google）5位 AQUOS wish4（シャープ）6位 AQUOS sense9（シャープ）7位 Galaxy S25（SAMSUNG）8位 Xperia 10 VI（ソニー）9位 POCO X7 Pro（Xiaomi）10位 Reno11 A（OPPO）