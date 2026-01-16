2025年に売れたノートPC TOP10、NECが富士通・アップルを上回る

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/JAL（NEC）
2位 FMV Lite 3515/J3
FMV3515J3W（富士通）
3位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
4位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/HAL（NEC）
5位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MW123J/A（アップル）
6位 Steam Deck OLED 512GB
Steam Deck OLED 512GB（Valve Corporation）
7位 LAVIE N16 パールホワイト
N1635/JAW（NEC）
8位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー
MC6T4J/A（アップル）
9位 Steam Deck OLED 1TB
Steam Deck OLED 1TB（Valve Corporation）
10位 Ideapad Slim 3i Gen 10
83K20018JP（レノボ・ジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。