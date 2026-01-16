11インチiPadが売れてる！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2026/1/16

実売データ

2026/01/16 12:00

　「BCNランキング」2026年1月5日～11日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）

2位　LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）

4位　LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）

5位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）

6位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MC9W4J/A（アップル）

7位　LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）

8位　LAVIE Tab T10
T1055/KAS（NEC）

9位　Galaxy Tab A9+
SM-X210NZAAXJP（SAMSUNG）

10位　11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MCA14J/A（アップル）
 
11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
