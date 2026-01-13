TCL、1月9～11日開催の「東京eスポーツフェスタ2026」に出展

「東京eスポーツフェスタ2026」における

TCL JAPAN ELECTRONICS（TCL）は、1月9日～11日の期間に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催された「東京eスポーツフェスタ2026」に出展し、ゲーミング体験をさらに進化させる最新製品を展示した。「東京eスポーツフェスタ2026」では、大画面での圧倒的スケール感やゲーミングディスプレーによる精緻な映像表現といった、ゲームの世界を余すことなく体験できる特別なブースを展開した。同ブースでは、ゲームシーンにおけるTCLの革新的な取り組みを紹介するとともに、最新のディスプレー技術を搭載したゲーミングディスプレーとして、量子ドット Mini LED採用モデル×2機種、OLED採用モデル×1機種を参考出品した。ほかにも、高精細な映像表示が可能なタブレット端末×2機種を参考出品するなど、ゲームだけでなく動画視聴やクリエイティブ用途にも対応する製品ラインアップを紹介している。