2025年に売れたブルーレイレコーダーTOP10、シャープとパナソニックが首位争い

実売データ

2026/01/14 18:00

　「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ブルーレイレコーダー（BDレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS ブルーレイ
2B-C10GW1（シャープ）

2位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20GW1（シャープ）

3位　全自動DIGA
DMR-2X203（パナソニック）

4位　Blu-ray DIGA
DMR-2W103（パナソニック）

5位　Blu-ray DIGA
DMR-2W203（パナソニック）

6位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

7位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204（パナソニック）

8位　全自動DIGA
DMR-2X303（パナソニック）

9位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）

10位　AQUOS ブルーレイ
2B-C20GT1（シャープ）
 
AQUOS ブルーレイ「2B-C10GW1」


　25年のBDレコーダー売れ筋ランキングは、シャープ「AQUOS ブルーレイ（2B-C10GW1）」が1位を獲得。また、2位には「AQUOS ブルーレイ（2B-C20GW1）」がランクインし、同社によるワン・ツーフィニッシュとなった。

　シャープの「2B-GW1」シリーズは、24年6月発売の2番組同時録画対応モデル。首位の2B-C10GW1は搭載HDD容量が1TBと比較的少ないが、平均単価が約4万3400円とTOP10内で最も安価で、手頃さが支持を集めたと考えられる。

　シャープと上位を争ったパナソニックは、3位から8位まで6製品がランクインした。同社製品のうち最高位である3位を獲得したのは最大6チャンネルまでの同時録画に対応した機種「全自動DIGA（DMR-2X203）」だった。
 

　一方、メーカー別の販売台数シェアでは、パナソニックが47.9％を獲得。2位のシャープに12.9ポイント差をつけ、年間首位となっている。

　25年のBDレコーダー市場はパナソニック、シャープ、ソニー、TVS REGZAの4社で構成されており、ソニーは9.6％、TVS REGZAは3.7％だった。

■文：筧 采斗（かけい さいと）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク