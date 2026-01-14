2025年に売れたブルーレイレコーダーTOP10、シャープとパナソニックが首位争い

AQUOS ブルーレイ「2B-C10GW1」

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、ブルーレイレコーダー（BDレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 AQUOS ブルーレイ2B-C10GW1（シャープ）2位 AQUOS ブルーレイ2B-C20GW1（シャープ）3位 全自動DIGADMR-2X203（パナソニック）4位 Blu-ray DIGADMR-2W103（パナソニック）5位 Blu-ray DIGADMR-2W203（パナソニック）6位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T203（パナソニック）7位 4Kチューナー内蔵DIGADMR-4TS204（パナソニック）8位 全自動DIGADMR-2X303（パナソニック）9位 AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）10位 AQUOS ブルーレイ2B-C20GT1（シャープ）25年のBDレコーダー売れ筋ランキングは、シャープ「AQUOS ブルーレイ（2B-C10GW1）」が1位を獲得。また、2位には「AQUOS ブルーレイ（2B-C20GW1）」がランクインし、同社によるワン・ツーフィニッシュとなった。シャープの「2B-GW1」シリーズは、24年6月発売の2番組同時録画対応モデル。首位の2B-C10GW1は搭載HDD容量が1TBと比較的少ないが、平均単価が約4万3400円とTOP10内で最も安価で、手頃さが支持を集めたと考えられる。シャープと上位を争ったパナソニックは、3位から8位まで6製品がランクインした。同社製品のうち最高位である3位を獲得したのは最大6チャンネルまでの同時録画に対応した機種「全自動DIGA（DMR-2X203）」だった。一方、メーカー別の販売台数シェアでは、パナソニックが47.9％を獲得。2位のシャープに12.9ポイント差をつけ、年間首位となっている。25年のBDレコーダー市場はパナソニック、シャープ、ソニー、TVS REGZAの4社で構成されており、ソニーは9.6％、TVS REGZAは3.7％だった。