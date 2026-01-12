東京圏ではPixel 9aが首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/1/12

Pixel 9a 128GB(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月29日～2026年1月4日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）3位 Redmi Note 14 Pro 5G 256GB（Xiaomi）4位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）5位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）6位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）8位 Reno11 A（OPPO）9位 motorola edge 40 neo（Motorola Mobility）10位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）