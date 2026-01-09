2025年に売れたスマートフォン（シリーズ別）TOP10、iPhoneが1位から4位まで独占、Android勢はSAMSUNG躍進

iPhone 16

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 16（アップル）2位 iPhone 16e（アップル）3位 iPhone 15（アップル）4位 iPhone 17（アップル）5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）6位 Pixel 9a（Google）7位 arrows We2（FCNT）8位 Pixel 8a（Google）9位 iPhone 14（アップル）10位 iPhone 17 Pro（アップル）2025年のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 16」が首位を獲得した。25年4月から10月までの7カ月間にわたって月間首位を維持するなど、1年を通して高い売上高を記録。販売台数シェアは15％を超えた。2位にはアップルが25年2月末に発売したiPhone 16シリーズの廉価モデルである「iPhone 16e」が登場。3位に23年9月発売の「iPhone 15」、4位に25年9月発売の最新モデル「iPhone 17」がランクインしており、アップルがTOP4を独占した。また、同社は9位に「iPhone 14」、10位に「iPhone 17 Pro」が入っており、新旧シリーズが入り乱れる形で上位10製品のうち過半数を占めた。Androidスマートフォンでは、SAMSUNG「Galaxy A25 5G」が5位を獲得。同社製品の年間TOP10入りは2021年の「Galaxy A21」以来で、4年ぶりの返り咲きとなる。Googleは25年4月発売の「Pixel 9a」が6位、24年5月発売の「Pixel 8a」が8位にランクインした。最新シリーズとその1世代前のシリーズが並行して売れており、アップルのiPhoneと近い動きとなっている。24年の年間10位だったFCNT「arrows We2」は7位にランクアップ。前モデルの「arrows We」同様、ライト層向けのエントリーモデルとして着実に販売台数を積み上げた。