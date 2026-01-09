2025年に売れたスマートフォン（シリーズ別）TOP10、iPhoneが1位から4位まで独占、Android勢はSAMSUNG躍進
「BCNランキング」2025年の年次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 15（アップル）
4位 iPhone 17（アップル）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 Pixel 9a（Google）
7位 arrows We2（FCNT）
8位 Pixel 8a（Google）
9位 iPhone 14（アップル）
10位 iPhone 17 Pro（アップル）
2025年のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 16」が首位を獲得した。25年4月から10月までの7カ月間にわたって月間首位を維持するなど、1年を通して高い売上高を記録。販売台数シェアは15％を超えた。
2位にはアップルが25年2月末に発売したiPhone 16シリーズの廉価モデルである「iPhone 16e」が登場。3位に23年9月発売の「iPhone 15」、4位に25年9月発売の最新モデル「iPhone 17」がランクインしており、アップルがTOP4を独占した。
また、同社は9位に「iPhone 14」、10位に「iPhone 17 Pro」が入っており、新旧シリーズが入り乱れる形で上位10製品のうち過半数を占めた。
Androidスマートフォンでは、SAMSUNG「Galaxy A25 5G」が5位を獲得。同社製品の年間TOP10入りは2021年の「Galaxy A21」以来で、4年ぶりの返り咲きとなる。
Googleは25年4月発売の「Pixel 9a」が6位、24年5月発売の「Pixel 8a」が8位にランクインした。最新シリーズとその1世代前のシリーズが並行して売れており、アップルのiPhoneと近い動きとなっている。
24年の年間10位だったFCNT「arrows We2」は7位にランクアップ。前モデルの「arrows We」同様、ライト層向けのエントリーモデルとして着実に販売台数を積み上げた。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
