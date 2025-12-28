ASUSのVA249HGが首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/12/28

VA249HG

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 VA249HGVA249HG（ASUS）2位 MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）3位 G242L E14G242L E14（MSI）4位 REGZAゲーミングモニターRM-G276N（TVS REGZA）5位 AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）6位 VA279HGVA279HG（ASUS）7位 VG258QRVG258QR（ASUS）8位 Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQiC34WQBA-RGGL（Xiaomi）9位 G-MASTER GB2470HSU-W6GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）10位 G-MASTER GB2770HSU-B6GB2770HSU-B6（マウスコンピューター）