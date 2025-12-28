ASUSのVA249HGが首位！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/12/28

2025/12/28 12:00

　「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

2位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

3位　G242L E14
G242L E14（MSI）

4位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

5位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

6位　VA279HG
VA279HG（ASUS）

7位　VG258QR
VG258QR（ASUS）

8位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

9位　G-MASTER GB2470HSU-W6
GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）

10位　G-MASTER GB2770HSU-B6
GB2770HSU-B6（マウスコンピューター）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
