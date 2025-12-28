iPhone 16が売れてる！ 170g以下スマホ人気ランキングTOP10 2025/12/28
「BCNランキング」2025年12月15日～21日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
2位 iPhone 16e 128GB(au)（アップル）
3位 iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）
4位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
5位 iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）
6位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
7位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）
8位 iPhone 16e 128GB(UQ mobile)（アップル）
9位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）
10位 iPhone 16e 128GB(SoftBank)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
