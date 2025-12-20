MOBIUZ EX251が首位に！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/12/20

実売データ

2025/12/20 17:00

　「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

2位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

3位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

4位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

5位　LG UltraGear OLED
27GX700A-B（LGエレクトロニクス）

6位　Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）

7位　REGZAゲーミングモニター
RM-G245R（TVS REGZA）

8位　G242L E14
G242L E14（MSI）

9位　34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）

10位　G-MASTER GB2470HSU-W6
GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）
 
MOBIUZ EX251

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク