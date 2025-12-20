MOBIUZ EX251が首位に！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/12/20

「BCNランキング」2025年12月8日～14日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
2位 REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）
3位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
4位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
5位 LG UltraGear OLED
27GX700A-B（LGエレクトロニクス）
6位 Alienware AW2525HM
AW2525HM（デル）
7位 REGZAゲーミングモニター
RM-G245R（TVS REGZA）
8位 G242L E14
G242L E14（MSI）
9位 34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）
10位 G-MASTER GB2470HSU-W6
GB2470HSU-W6（マウスコンピューター）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
